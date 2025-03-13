Курск, 13 марта, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Бойцы ВСУ хотели расстрелять жителя Казачьей Локни в Курской области из-за двух слов. Об этом мужчина рассказал «РИА Новости».

Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

«Они говорят: «Ще не вмерла Украина» («Еще не умерла Украина» — Прим. Ред.), а я: «Украины нет!». Так они меня чуть не расстреляли из-за этого», — цитирует агентство собеседника.

По его словам, нахождение в оккупации было «страшным временем».

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Минобороны сообщило об освобождении в Курской области Казачьи Локни, 1-й Княжьего, 2-й Княжьего, Замостье и Мирного, а 13 марта — Суджи, Мелового и Подола. За последние сутки формирования Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки в Курской области потеряли более 340 бойцов, две боевые машины пехоты, три бронетранспортёра, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномёта, а также два пункта управления БПЛА.

Вечером 12 марта российский лидер Владимир Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Президент поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности, а также указал на террористический характер действий украинских войск и иностранных наёмников. Он выразил благодарность всем военнослужащим, участвующим в освобождении региона.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска освободили более 86% от площади, ранее занятой украинскими военными в Курской области. Всего в ходе наступательных действий было освобождено более 1,1 тыс. кв. км территории.

По данным МО РФ на 13 марта, за весь период боёв на курском направлении противник потерял более 67,1 тыс. бойцов, 392 танка, 316 боевых машин пехоты, 278 бронетранспортёров, 2196 боевых бронированных машин, 2428 автомобилей, 549 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, а также 56 единиц инженерной и другой техники.