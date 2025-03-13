Москва, 13 марта, 2025, 17:24 — ИА Регнум. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил журналистам, что его не интересует мнение стран Евросоюза в отношении урегулирования украинского конфликта.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«Меня не интересует их позиция, честное слово. С некоторых пор вообще не интересует», — сказал Лавров.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС положительно восприняли новости о переговорах США и Украины в саудовской Джидде, включая предложение о прекращении огня и возобновлении обмена разведданными, а также помощи в сфере безопасности со стороны Вашингтона. Она добавила, что это событие может стать шагом на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины, но мяч теперь на стороне России.

Председатель ЕК отметила, что Евросоюз готов сыграть полноценную роль в предстоящих мирных переговорах.

Ранее о Евросоюзе в контексте конфликта на Украине высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что ЕС сознательно подпитывает эскалацию, вместо того чтобы способствовать поиску мирных способов урегулирования.

По её словам, дискуссии и итоги внеочередного саммита ЕС, который состоялся 6 марта и был посвящён наращиванию оборонных возможностей, подтверждают стремительное перерождение этого некогда успешного торгово-экономического проекта в милитаризированное объединение, одержимое идеей нанесения России «стратегического поражения».