Москва, 13 марта, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Военная инфраструктура и русофобские взгляды в Финляндии усиливаются, однако переход в отношениях с Россией к военным действиям пока не назрел. Об этом в четверг, 13 марта, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с ИА Регнум.

IMAGO/Jouni Porsanger/Global Look Press

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона» заявил, что территория Финляндии становится плацдармом для потенциальной агрессии против России под эгидой НАТО. Патрушев уточнил, что ситуация напоминает прошлые угрозы, например оккупацию финскими войсками советской Карелии.

«Сейчас из-за изменений международной обстановки, из-за того, что Евросоюз превращается практически в военный блок, Финляндия стала членом НАТО, русофобские взгляды финнов приобретают достаточно откровенный характер. И в средствах массовой информации они пропагандируются достаточно широко»,— сообщил эксперт.

Специалист напомнил, что финны ранее тесно сотрудничали с Гитлером, создавали концлагеря, в том числе детский концлагерь в годы Великой Отечественной войны. Отношение финнов к России, к Советскому Союзу было самым разным, уточнил собеседник агентства.

«И политические классы в Финляндии, которые доминировали, они, в общем-то, при первой возможности, когда появлялась благоприятная для них политическая обстановка, делали всё для того, чтобы попытаться взять реванш за утраченные территории. И более того, еще и прихватить дополнительные территории для восстановления Великой Финляндии. Поэтому, в общем-то, в этом нет особенно ничего удивительного. Подобное настроение существует со времен Великой Отечественной войны», — рассказал Кнутов.

Финляндию фактически принудили восстанавливать военную инфраструктуру, которая находится не так далеко от границы с Россией, либо создавать новые места для военных баз с учетом того, что аэродромы должны принимать самолеты F-35, которые являются носителями ядерного оружия, сообщил военный эксперт. Он добавил, что также речь идёт и о базах для сухопутных войск, что больше похоже на наступательные программы, нежели оборонительные.

«И это, конечно, настораживает. Именно с этим связано создание Ленинградского военного округа в качестве оборонительной структуры. В силу роста агрессивности со стороны финского руководства. Однако переход отношений между Россией и её северными соседями к военным действиям, на мой взгляд, еще не назрел. Потому что, с одной стороны, сами финны и шведы признают, что они в военном отношении значительно уступают нам, что еще не готовы к подобного рода конфликту. А с другой стороны, нужен какой-то серьезный повод»,— объяснил специалист.

По словам Кнутова, Россия такого повода не даёт, а вот Финляндия делает это активно, незаконно распространяя свои интересы в нейтральных водах Финского залива. Собеседник агентства уточнил, что так финны пытаются препятствовать российскому судоходству, а такие действия противоречит всем международным правовым нормам.

«Единственное, что надо сказать, мы, в общем-то, привыкли отвечать на многие провокации в соответствии с тем, как требует международное право без использования жесткой силы. И я так надеюсь, что все-таки наша дипломатия будет стараться делать всё, чтобы наши отношения с Финляндией не переросли в военный конфликт», — в заключении сообщил военный эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2024 года Патрушев утверждал, что с помощью Швеции и Финляндии Запад старается лишить Россию выхода в Балтийское море. Он отметил, что западные государства активно реализуют стратегию сковывания России в Чёрном море. Натовцы намерены нарастить своё присутствие в нарушение Конвенции Монтрё. С целью увеличения своего влияния в Мировом океане США и их союзники игнорируют другие международные договорённости, указал председатель Морской коллегии.

14 декабря 2023 года Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией. В Хельсинки заявили, что к такой мере прибегли, чтобы якобы перекрыть поток незаконных мигрантов, въезжающих из стран Африки и Ближнего Востока через российскую границу. Финские пограничники пропускали иностранцев, но Хельсинки обвинили в проблемах с нелегальной миграцией российскую сторону.

Президент Финляндии Александр Стубб в январе 2025 года заявил, что пока не видит возможности открыть границу с РФ. По его мнению, сначала Россия должна принять меры, чтобы ситуация с приезжими не повторилась.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия не причастна к миграционному кризису в Евросоюзе. Она назвала подобные обвинения проявлением двойных стандартов Запада.