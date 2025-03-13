Москва, 13 марта, 2025, 17:13 — ИА Регнум. У России есть диалог с госсекретарем США Марко Рубио и помощником американского президента по национальной безопасности Майком Уолтцем, они ведут себя нормально. Об этом 13 марта заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Булкин/ТАСС

«У нас с ними есть диалог. И с Марко Рубио, и с Майком Уолтцем. Когда они вступают с нами в прямой разговор, они абсолютно нормально этот диалог ведут», — отметил он.

Министр добавил, что даже не собирается осмысливать всё, что они говорят на публику у себя в США, или в Саудовской Аравии, или на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что поддерживает регулярные телефонные контакты с Уолтцем. Он рассказал, что Уолтц позвонил ему и проинформировал об основных итогах переговоров с украинской делегацией в Джидде, которые прошли 11 марта.

По итогам переговоров в Джидде киевский режим выразил готовность принять предложение США и немедленно прекратить огонь на 30 дней при согласии России.

При этом Ушаков заявил, что предложение о временном перемирии на Украине — уловка и попытка дать передышку украинским военным, пользы для России от него не будет. Он отметил, что это «какие-то поспешные действия», которые не способствуют долгосрочному урегулированию конфликта. Идея остановить боевые действия на 30 дней, добавил он, далека от того прочного урегулирования, которое бы учитывало законные интересы России и о котором постоянно говорит Москва.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 марта заявил, что представители США летят в Россию для обсуждения ситуации на Украине. Он призвал «не забегать вперёд» и заверил, что позже в Кремле предоставят подробности.