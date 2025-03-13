Красноярск, 13 марта, 2025, 17:12 — ИА Регнум. «Россети Сибирь» вынуждена приостановить реализацию мероприятий инвестиционной программы 2025 года. Это связано с недостаточным уровнем тарифов и невозможностью привлечь внешнее финансирование.

Пресс-служба «Россети Сибирь»

В Сибири отмечается многолетнее недофинансирование сетевого комплекса. «В настоящее время крупнейшая сетевая компания региона «Россети Сибирь» находится в преддефолтном состоянии, когда остро стоит вопрос о возможности исполнения своих обязательств, в первую очередь по привлеченному кредитному долгу», — рассказал представитель компании ТАСС.

Таким образом, в данной ситуации в компании ориентированы в первую очередь на то, чтобы не допустить развития негативного сценария, который потенциально может привести к банкротству компании. «В целях сдерживания роста кредитного портфеля «Россети Сибирь» и сохранения возможности осуществлять текущую операционную деятельности по энергоснабжению потребителей, компания вынуждена приостановить реализацию мероприятий инвестиционной программы», — заявили в компании.

«Россети Сибирь» подчеркнули, что наиболее сложная ситуация сложилась в Красноярском и Забайкальском краях, республиках Хакасия и Бурятия.

«Это вызвано тем, что региональные тарифные органы не учитывают в необходимой валовой выручке реальные затраты сетевых организаций, которые связаны с необходимостью модернизации оборудования с износом около 80%, увеличением энергопотребления, выполнением обязательств по кредитам и льготному техприсоединению. При этом растет стоимость оборудования, материалов, работ, затраты на производственный персонал, стоимость обслуживания долга», — отмечает компания.

В 2024 году объем финансирования инвестиционных программ в этих регионах превысил 7,7 млрд рублей. Он преимущественно покрывался за счет привлечения новых кредитов. Однако данный объем, сформированный с учетом утвержденных в регионах тарифных ставок, значительно ниже необходимого финансирования для решения проблем в регионах.

«Из-за беспрецедентного долгового бремени возможность «Россети Сибирь» привлекать внешнее финансирование в 2025 году отсутствует. В тарифах недостаточно средств, а значит, невозможно решить задачи по повышению качества энергоснабжения и своевременного исполнения обязательств по льготному техприсоединению», — добавили в компании.