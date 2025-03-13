* — признан в РФ иностранным агентом, внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Москва, 13 марта, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Бывший знаток интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (признан в РФ иностранным агентом, внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что считает оправданными атаки украинских войск на российские города, в ходе интервью блогеру Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом) на его канале в YouTube.

Telegram/«Жесть Белгород»

В ходе беседы Дудь поинтересовался, как Аскеров относится к ракетным обстрелам Белгорода со стороны ВСУ. Экс-знаток ответил, что нисколько не сочувствует пострадавшим. На уточняющий вопрос журналиста о том, что под удары могут попасть детские площадки, он снова дал категоричный ответ.

«Абсолютно, ноль эмпатии. Я ещё раз говорю, ноль», — подчеркнул Аскеров.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января 2025 года Росфинмониторинг включил журналиста Аскерова, покинувшего Россию в 2022 году, в список экстремистов и террористов.

В апреле 2022 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. По данным следствия, он опубликовал в соцсетях фейки про советского полководца Георгия Жукова, чем попытался осквернить и унизить светлую память о защитниках Отечества.

В мае 2022 года МВД объявило Аскерова в розыск, в том же месяце Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте экс-знатока. В декабре того же года его включили в реестр иноагентов.

В марте 2025 года Аскерова переобъявили в розыск. В феврале стало известно, что в отношении него возбудили три исполнительных производства, за каждое из которых назначили штраф. В общей сложности бывший участник интеллектуального шоу задолжал в России 130 тыс. рублей.