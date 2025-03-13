Суджа, Курская область, 13 марта, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посетил заместителя главного редактора газеты «Суджанские вести» Инну Демьяненко, которая ранее числилась пропавшей в Судже. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Александр Хинштейн/телеграм

«Встретились с коллегой — заместителем главного редактора газеты «Суджанские вести» Инной Демьяненко. Долгие семь месяцев коллеги и близкие не знали, жива ли она. Инна рассказала, что не хотела уезжать, не верила, что так всё серьёзно. А когда поняла, что опасно, было уже поздно — ВСУ не отпускали», — указал он в публикации.

Хинштейн привёл слова самой Демьяненко, которая рассказывала, что её держали в помещении без какого-либо света, поэтому она даже не могла читать.

«Теперь Демьяненко учится радоваться простым вещам — еде, воде и свободе», — добавил врио главы региона.

55-летнаяя журналистка пропала в Судже в августе 2024 года, когда ВСУ вторглись в Курскую область. По информации источника ИА Регнум, Демьяненко перестала выходить на связь 5 августа. Её коллега Елена, которая в день вторжения ВСУ успела уехать в Курск, рассказала агентству, что телефон Демьяненко в этот день стал недоступен.

Инна Демьяненко более 25 лет являлась членом Союза журналистов России и уже почти 30 лет работала в редакции газеты «Суджанские вести». Журналистка является лауреатом многих творческих конкурсов, была награждена грамотой Союза журналистов России и почётным знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом».