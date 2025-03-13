Москва, 13 марта, 2025, 16:48 — ИА Регнум. Новый московский цирк может превзойти прежде построенные сооружения. Такое мнение выразил независимый экономист Андрей Бархота.

sobyanin.ru Визуальная концепция архитектурного бюро «АПЕКС»

«Цирковое искусство всегда вызывало повышенный интерес москвичей. Это связано с семейным характером и зрелищностью цирков», — пояснил эксперт агентству городских новостей «Москва». По его словам, новый цирк имеет все шансы превзойти прежде проектируемые и построенные сооружения.

«Принципиальное значение имеет то, что москвичи имеют право решающего голоса в отношении концепции цирка и его расположения. Их мнение стало главным фактором в принятии решения о переносе цирка», — сказал Бархота.

Как сообщало ИА Регнум, мэр столицы Сергей Собянин 13 марта сообщил об итогах голосования о визуальной концепции нового Большого Московского цирка.

По итогам голосования из шести вариантов наибольшее количество голосов набрала визуальная концепция архитектурного бюро «АПЕКС», которую поддержали 29% взрослых и 42% детей.

Новый московский цирк построят на северо-западе российской столицы в Мневниковской пойме.