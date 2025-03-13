ДНР, 13 марта, 2025, 17:02 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин посетили 13 марта освобождённый в январе город Курахово.

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«Разрушения есть, и они увеличиваются: к сожалению, противник, отступая, обстреливает город. Но на основании уже имеющегося опыта, сделали вывод, что много домов подлежат восстановлению», — написал глава региона в Telegram-канале.

По словам Пушилина, в городе до сих пор проживают люди, которые отказались от эвакуации. Им помогают волонтёры Народного фронта, там же на постоянной основе работают сотрудники УФСБ и МВД по региону. В ближайшее время в Курахово также начнёт работу выездное отделение банка ПСБ, добавил он.

Власти концентрируются на вопросах электроснабжения и обеспечения города топливом, социальной защиты населения. В Курахово последовательно заходят гражданские службы. Работа будет выстроена по опыту мариупольского направления, также отметил Пушилин.

Кроме того, Кириенко и Пушилин посетили гуманитарный центр, организованный Народным фронтом. Его активисты на постоянной основе оказывают поддержку местным жителям. Гражданам выдают гуманитарные наборы, оказывают необходимую медицинскую помощь в медпункте, помогают с оформлением документов.

Первый зампред администрации президента также пообщался с жителями Курахово. Он узнал, в какой ещё помощи нуждаются граждане, заключив, что необходимо организовать выезды врачей, подвоз воды и хлеба в больших объёмах.

О полном освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Отмечалось, что за десять лет киевский режим превратил город в мощный укрепрайон с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций, который с севера прикрывается водохранилищем, что существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовиков.