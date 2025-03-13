Челябинск, 13 марта, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде ареста для жителя Первоуральска, задержанного ФСБ за рассылку посылок с самодельными взрывными устройствами.

Евгений Биятов/РИА Новости

Суд рассмотрел ходатайство, постановив арестовать обвиняемого на два месяца, до 11 мая, сообщает «РИА Новости».

13 марта ФСБ показала кадры с посылками, содержащими взрывные устройства, предназначенные для участников спецоперации и госслужащих. По информации ведомства, сотрудники ФСБ обнаружили в аэропорту Челябинска пять коробок, замаскированных под парфюмерные наборы. Взрывчатка была установлена так, чтобы сработать при открытии упаковки.

Позднее ФСБ опубликовала запись задержания и допроса россиянина, завербованного украинскими спецслужбами. Мужчина признался, что по заданию кураторов рассылал посылки с взрывными устройствами на адреса российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, и госслужащих. Он рассказал, что познакомился в интернете с неким Антоном из Украины, который поручил ему собирать информацию о военных и адресах сотрудников завода в Екатеринбурге, обещая оплату. Затем подозреваемый по заданию куратора отправился в Челябинск, забрал пять коробок с взрывчаткой, замаскированных под духи, и рассылал их.

Мужчина также сообщил, что так и не получил обещанные 6 тыс. долларов, поскольку куратор заблокировал его после выполнения задания.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ предотвратила серию терактов, связанных с рассылкой посылок с взрывными устройствами в восьми российских регионах. По данным ведомства, эти теракты планировались спецслужбами Украины против российских военнослужащих, а также госслужащих, оказывающих помощь военным подразделениям в зоне СВО.