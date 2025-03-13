Москва, 13 марта, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Индустрия минеральных удобрений в 2025 году может установить новый производственный рекорд, выпустив 65 млн тонн минеральных удобрений. Об этом в интервью «Российской газете» заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

Александр Погожев ИА Регнум

Как подчеркнул Андрей Гурьев, российский рынок для предприятий отрасли всегда был, остаётся и будет стратегически приоритетным. С 2013 года объём приобретения минеральных удобрений отечественными аграриями вырос в 2,5 раза. В 2024 году российский АПК, по данным Минсельхоза России, приобрел 5,9 млн тонн минеральных удобрений, что выше прогнозной потребности на 8%. «Хотя в марте прогнозы о результатах года очень предварительны, с уверенностью могу сказать, что растущий спрос со стороны отечественных аграриев будет удовлетворён полностью», — подчеркнул глава РАПУ.

Что касается экспорта, по оценке Гурьева, он может достичь по итогам 2025 года 44 млн тонн, на 2 млн перекрыв прошлогодний максимум. «Исходя из этого предприятия отрасли планируют свои производственные программы. Результатом их реализации может стать выпуск в 2025 году рекордных 65 млн тонн минеральных удобрений», — резюмировал президент единственной в России профильной отраслевой ассоциации, объединяющей ключевых игроков индустрии.

Динамичный рост объёмов производства, поставок на внутренний рынок и экспорт потребовал масштабных инвестиций — 1,9 трлн рублей с 2013 года. Среди лидеров по объёмам ввода производственных мощностей — компании «ФосАгро», «Еврохим», «Акрон», «Щекиноазот» и ГК «Азот».

«Сегодня в жизнь воплощаются проекты на сумму более 1,5 трлн рублей. Уверен, что благодаря созданным в России механизмам поддержки инвестиций и тому вниманию, которое государство уделяет развитию нашей отрасли и отечественному АПК, развитию внутристрановых технических и инженерных компетенций, мы сохраним высокие темпы развития», — резюмировал глава РАПУ.