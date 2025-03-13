Вашингтон, 13 марта, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Американская корпорация Apple призвала владельцев iPhone в срочном порядке обновить свои смартфоны. Об этом сообщили британская газета The Daily Mail.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Такая просьба касается 1,4 млрд пользователей и связана с выявленной техническими специалистами уязвимостью CVE-2025-24 201, локализованной в Webkit, который служит движком для браузера Safari в системе iOS. Эксперты утверждают, что это дает возможность злоумышленникам атаковать пользователей iPhone и iPad, так как позволяет вредоносным программам выйти за пределы изолированной среды браузера.

В Apple сообщили, что проблема затрагивает все актуальные смартфоны, включая вышедший в 2018 году iPhone Xs и более новые девайсы. В этой связи компания выпустила патч безопасности iOS 18.3.2, устраняющую уязвимость нулевого дня.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре прошлого года после обновления iOS 18 от владельцев iPhone начали массово поступать жалобы на ошибки в работе гаджетов. Они заявили, что производительность устройств после этого резко снизилась и стало запускаться множество фоновых процессов. Пользователи утверждали, что гаджеты стали быстро разряжаться, а после подключения к питанию восполнение заряда происходило очень медленно.

В феврале пользователи iPhone 7 и iPhone 7 Plus в США начали получать компенсации в рамках коллективного иска из-за неполадок в работе звука. Отмечается, что некоторые устройства этой серии столкнулись с так называемой «петлевой болезнью» (Loop Disease), когда ухудшалась работа микрофона и динамиков, в том числе и во время звонков по FaceTime. Общая сумма выплаты составила $35 млн, каждому подавшему иск компания компенсировала до $350 (порядка 34,3 тыс. рублей).