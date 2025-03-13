Миасс, Челябинская область, 13 марта, 2025, 16:37 — ИА Регнум. В городе Миассе Челябинской области мать убила своего двухлетнего сына, введя ему наркотические средства шприцем. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Telegram/Челябинский Следком

Отмечается, что тело ребенка было обнаружено 22 января в квартире одного из домов по улице Ремесленной в Миассе. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, ребенок умер от отравления наркотической смесью.

«В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая с целью успокоения своего малолетнего ребенка, избавления себя от его периодических криков неоднократно умышленно вводила наркотические средства с помощью шприца в организм сына», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В отношении 31-летней женщины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), она допрошена в качестве обвиняемой. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

В ведомстве добавили, что в семье воспитываются еще трое детей. Следователи дадут правовую оценку условиям их проживания и воспитания, а также деятельности органов системы профилактики в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля в одном из многоквартирных домов Ставрополя мать, раздражённая плачем своей четырехмесячной дочери, задушила её подушкой. Когда отец вернулся домой с работы, он обнаружил тело ребенка и сразу сообщил в правоохранительные органы. В отношении 33-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Подозреваемую задержали.