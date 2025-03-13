Москва, 13 марта, 2025, 16:18 — ИА Регнум. До конца года в жилых домах Москвы бесплатно заменят более 300 тыс. электросчетчиков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Он отметил, что будут демонтированы старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, в этом году заменим свыше 300 тыс. приборов. Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к «Мосэнергосбыту», — отметил Пётр Бирюков.

По словам заместителя мэра российской столицы, вместе с новыми счетчиками устанавливается оборудование, которое в будущем позволит подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. «Жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении, система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме», — заявил он.

Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет.