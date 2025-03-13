Москва, 13 марта, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Власти Украины не согласятся на перемирие, надеясь на отказ от подобной инициативы со стороны России. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в преддверии переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Efrem Lukatsky/AP/TASS

«Я не думаю, что украинцы еще с этим и согласятся, они думают, что россияне откажутся от этого и у них будет этот козырь, о котором говорил Трамп», — сказал Лукашенко.

По мнению президента Белоруссии, любое перемирие приведет к замораживанию ситуации на фронте, что вряд ли устроит Украину.

«Если это перемирие, значит, все замерло и никакого движения. Но на это, скорее всего, украинцы не согласятся… Они говорят, что согласны на 30 дней. Россияне, если на 30 дней, все равно экономика будет работать, ВПК будет работать. <…> А на Украине движения не должно быть никакого, они же из-за границы перебрасывают вооружение. Как только заметили — все, нарушение», — отметил Лукашенко.

Ранее он заявил, что у американской стороны сейчас нет плана по урегулирования конфликта на Украине. По его словам, пока они «зондируют почву».

Он также отметил, что на Россию нельзя надавить по вопросу урегулирования конфликта, поэтому США нажали на Украину.

Как передавало ИА Регнум, белорусский лидер прибыл в Москву с официальным визитом 13 марта. После беседы «один на один» Лукашенко и Путин продолжат общение в расширенном составе, с участием членов делегаций.