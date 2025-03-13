Москва, 13 марта, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Не исключено, что президент России Владимир Путин проведёт встречу со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом, прибывшим в Москву. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин

«Уиткофф, как говорят, приехал в Москву. Он будет встречаться с российскими представителями очень высокого ранга», — отметил помощник президента.

На вопрос о том, будет ли проведена встреча между Путиным и Уиткоффом, Ушаков ответил: «Не исключено».

Как передавало ИА Регнум, 13 марта самолёт Уиткоффа, вылетевший из Катара, где американский делегат накануне провёл переговоры о заложниках в Газе и встретился с катарским премьер-министром, приземлился в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что представители США летят в Москву. Он сообщил, что контакты с американской стороной уже были: накануне Ушаков и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц провели телефонный разговор. В ходе беседы, уточнил он, российской стороне предоставили «определённую информацию» о результатах переговоров с представителями Киева в Джидде.