Москва, 13 марта, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве сообщил, что Белоруссия в настоящее время изготавливает пусковые установки для ракетного комплекса «Орешник» и ожидает поставки ракет от России.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Лукашенко рассказал, что, погрузившись в проблему по инициативе президента России Путина, он узнал, что, помимо ракеты, необходимо также изготавливать пусковые установки. По его словам, в его стране уже практически завершено производство нескольких пусковых установок, предназначенных для «Орешника».

«От старшего брата ракета нужна будет», — заключил белорусский лидер.

6 декабря 2024 года Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой разместить новейшую российскую ракетную систему «Орешник» на территории Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что в случае одобрения этой просьбы Минск должен самостоятельно определять возможные цели для этих ракет.

В ответ Путин сообщил, что размещение «Орешника» в Белоруссии будет возможно во второй половине 2025 года, когда Россия увеличит производство этой системы. Российский президент также добавил, что затраты на размещение ракет будут покрыты соответствующими средствами.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года Путин рассказал, что Россия нанесла удар по украинскому предприятию «Южмаш» в Днепропетровске баллистической ракетой с безъядерным гиперзвуковым оснащением, уничтожив один из крупнейших оружейных комплексов Украины. Ракеты комплекса «Орешник» успешно поразили цель, при этом, как отметил Путин, на сегодняшний день нет средств противодействия этому оружию.