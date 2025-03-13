Москва, 13 марта, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от Франции данные со спутника для удара по рынку в селе Великие Копани Херсонской области. Об этом 13 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Пресс-служба губернатора Херсонской области/ТАСС

«Важно отметить, что спутниковое сопровождение осуществлялось с французских средств связи European Telecommunication Satellite Organization (Eutelsat), а наведение — французским спутником разведки CSO-3», — заявила она.

Дипломат отметила, что сам удар наносился американскими ракетами HIMARS с кассетной боевой частью.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта украинские формирования нанесли удар двумя ракетами HIMARS по рынку в Великих Копанях. Губернатор Херсонской области ВладимираСальдо сообщил, что на рынке в тот момент находились десятки мирных жителей, фермеров, приехавших продать свою продукцию. Погибли шесть человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве подчеркнули, что в ходе следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители ВСУ, причастные к преступлению.

Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил, что удар ВСУ по рынку в Великих Копанях является плевком в мирные инициативы президента США Дональда Трампа. Он отметил, что ВСУ, вероятно, неспроста выбрали для нанесения удара американское оружие.