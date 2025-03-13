Москва, 13 марта, 2025, 16:06 — ИА Регнум. У американской стороны сейчас нет плана по урегулирования конфликта на Украине. Об этом 13 марта в Кремле заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

РИА Новости/Алексей Даничев

«Абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине. Абсолютно нет», ― отметил белорусский лидер.

По его словам, пока они «зондируют почву».

Лукашенко добавил, что на Россию нельзя надавить по вопросу урегулирования конфликта, а потому США нажали на Украину. По его мнению, Россия обладает «большими козырями» в ситуации на Украине, поэтому договориться об урегулировании удастся, когда Москва «их достанет».

Как передавало ИА Регнум, 11 марта представители Украины в ходе переговоров в Саудовской Аравии выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ждёт ответа Москвы по этому вопросу и надеется, что он будет положительным. Президент США Дональд Трамп также выразил надежду, что российский лидер в ближайшие дни согласится на временное прекращение боевых действий на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона ознакомилась с заявлениями США и Украины по итогам встречи, прошедшей в Джидде, однако пока официальных обращений к РФ не поступало.

13 марта в Москву прибыли представители США для обсуждения ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что с ними запланированы контакты.

Помощник президента Юрий Ушаков 13 марта заявил, что предложение о временном перемирии на Украине — уловка и попытка дать передышку украинским военным, пользы для России от него не будет. По его словам, эта идея далека от того прочного урегулирования, которое бы учитывало законные интересы России и о котором постоянно говорит Москва.

Он выразил надежду на то, что США будет учитывать требования российской стороны по урегулированию конфликта на Украине. Ушаков добавил, что президент Владимир Путин сформулирует окончательное отношение России к идее временного перемирия.