Москва, 13 марта, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Федеральный конкурс креативных продюсеров пройдет с марта по июль 2025 года. О том, каким он будет, расскажут организаторы 17 марта в пресс-центре ТАСС.

РИА Новости/Кирилл Зыков Директор форума «Российская креативная неделя» Марина Монгуш (Абрамова)

Спикеры расскажут о целях и основных этапах конкурса, новых форматах подготовки специалистов креативных индустрий, а также о правовых аспектах в работе продюсеров и актеров в эпоху развития искусственного интеллекта.

В качестве спикеров выступят президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» Марина Монгуш (Абрамова), генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Кроме того, о конкурсе расскажут ректор ГИТИСа Григорий Заславский, владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор, продюсер Гильдии креативных продюсеров Николай Горелый, президент «МДК Медиа» Роберто Панчвидзе и писатель, сценарист Александр Цыпкин.