Москва, 13 марта, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Предложение США о 30-дневном прекращении огня в зоне украинского конфликта не является уловкой. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Нет, это не уловка и не будет уловкой. Чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально. Мой вам совет. Только факты!» — отметил он.

Лукашенко 13 марта прибыл в Москву с рабочим визитом и провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Как передавало ИА Регнум, ранее белорусский лидер также заявил, что договориться об урегулировании на Украине удастся, когда Россия достанет свои козыри. По его мнению, Москве сложно сейчас согласиться с американской инициативой по временному перемирию из-за успехов на фронте.

13 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что предложение о временном перемирии на Украине — уловка и попытка дать передышку украинским военным, пользы для России от него не будет. Он отметил, что это «какие-то поспешные действия», которые не способствуют долгосрочному урегулированию конфликта. Идея остановить боевые действия на 30 дней, добавил он, далека от того прочного урегулирования, которое бы учитывало законные интересы России и о котором постоянно говорит Москва.