Москва, 13 марта, 2025, 15:37 — ИА Регнум. На платформе «Активный гражданин» завершилась серия голосований о строительстве Большого цирка, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Официальный портал мэра и правительства Москвы

«В первом из них москвичи однозначно высказались за то, что городу нужен новый Большой цирк — современная многофункциональная площадка для уникальных шоу и повседневного отдыха», — написал мэр.

Во втором голосовании жители города выбрали лучшую визуальную концепцию нового цирка. Мэр подчеркнул, что впервые наряду со взрослыми могли проголосовать и подростки — на платформе «Активный гражданин — детям». Он добавил, что большинство взрослых (85%) согласились с тем, что мнение детей надо обязательно учесть.

По итогам голосования из шести вариантов наибольшее количество голосов набрала визуальная концепция архитектурного бюро «АПЕКС», которую поддержали 29% взрослых и 42% детей.

«Именно она ляжет в основу разработки градостроительной и проектной документации, к которой мы приступаем в настоящее время. Впереди — большая, очень непростая работа по проектированию, строительству, обеспечению самыми современными технологиями и оборудованием уникального циркового здания, которое по своей мощности и возможностям в разы превзойдет старое», — написал Сергей Собянин.

Как сообщало ранее ИА Регнум, новый московский цирк построят на северо-западе российской столицы в Мневниковской пойме.