Москва, 13 марта, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Договориться об урегулировании на Украине удастся, когда Россия достанет свои козыри. Об этом 13 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

По его мнению, Москве сложно сейчас согласиться с американской инициативой по временному перемирию из-за успехов на фронте.

«У них большие козыри, как [президент США Дональд] Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать — тогда договоримся», — заявил Лукашенко журналистам.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что предложение о временном перемирии на Украине — уловка и попытка дать передышку украинским военным, пользы для России от него не будет. Он отметил, что это «какие-то поспешные действия», которые не способствуют долгосрочному урегулированию конфликта. Идея остановить боевые действия на 30 дней, добавил он, далека от того прочного урегулирования, которое бы учитывало законные интересы России и о котором постоянно говорит Москва.

11 марта в городе Джидде в Саудовской Аравии состоялись американо-украинские переговоры. По их итогам было опубликовано заявление, в котором Киев выразил готовность к прекращению огня на 30 дней, а Вашингтон пообещал возобновить передачу разведданных и оказание помощи Украине.

Президент России Владимир Путин в январе заявлял, что урегулирование конфликта на Украине должно ставить целью долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Он отмечал, что Киев может воспользоваться перемирием, чтобы укрепить силы. Кроме того, Москва не раз указывала на систематическое нарушение договорённостей украинской стороной.

В июне 2024 года Путин отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, он указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.