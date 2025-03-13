Москва, 13 марта, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Российские военнослужащие полностью освободят Курскую область в течение нескольких дней, заявил 13 марта президент Белорусии Александр Лукашенко.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Суджа после освобождения российскими военными от ВСУ

«Что вы думаете, главнокомандующий (Владимир Путин — Прим. ред.) просто так ездит? Если приехал, завтра надо полностью освобождать всю территорию. Несколько дней — и она будет освобождена», — сказал Лукашенко журналистам, попросившим его прокомментировать поездку Путина в Курскую область.

Российский лидер 13 марта проводит встречу в Кремле с белорусским коллегой. После беседы «один на один» Лукашенко и Путин продолжат общение в расширенном составе, с участием членов делегаций.

В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества Москвы и Минска, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Планируется, что президенты двух стран по итогам переговоров подпишут ряд совместных документов.

Как передавало ИА Регнум, вечером 12 марта президент России посетил один из командных пунктов в Курской области. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности, а также указал на террористический характер действий украинских войск и иностранных наёмников.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска освободили более 86% от площади, ранее занятой украинскими военными в Курской области. Всего в ходе наступательных действий было освобождено более 1,1 тыс. кв. км территории.

12 марта Минобороны РФ проинформировало, что Вооружённые силы России за сутки освободили ещё пять населённых пунктов в Курской области. Днём ранее стало известно об освобождении 12 населённых пунктов и более 100 кв. км территории российского региона.