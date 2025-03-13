Москва, 13 марта, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит в Совфеде РФ в пятницу, 14 марта, сообщил президент России Владимир Путин на встрече двух лидеров.

Алексей Майшев/РИА Новости

«У вас завтра еще насыщенный день рабочий, выступление в Совете Федерации», — сказал Путин Лукашенко.

Лукашенко в ответ выразил надежду на то, «чтобы все прошло хорошо».

Как передавало ИА Регнум, 13 марта белорусский лидер прибыл в Москву с официальным визитом. После беседы «один на один» Лукашенко и Путин затем продолжат общение в расширенном составе с участием членов делегаций.

В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества двух стран, а также перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Также запланировано подписание лидерами по итогам переговоров ряда совместных документов.

Это первый зарубежный визит Лукашенко после президентских выборов. Ранее он подчеркнул, что переговоры с Путиным могут длиться до ночи, что является «сигналом обществу».