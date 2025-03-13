Российские военные укрыли мирных граждан Сирии на базе Хмеймим, заявил МИД
Захарова: военные РФ укрыли более 8 тыс. мирных сирийцев на базе Хмеймим
Москва, 13 марта, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Россия открыла свою военную базу Хмеймим в Сирии для ищущих спасения сирийских граждан. Об этом 13 марта на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российская авиабаза Хмеймим открыла свои двери перед местными жителями, которые искали спасения от погромов. Они искали спасения, просто понимая, что это вопрос жизни и смерти», ― отметила дипломат.
Она уточнила, что, по данным на 12 марта, российские военные приютили более 8 тыс. человек. Сейчас это число, вероятно, приближается к 9 тыс. сирийцев. В основном речь идет о женщинах и детях.
«И, мне кажется, это лучший ответ на вопрос о нашем реальном вкладе в судьбу сирийцев», — указала представитель внешнеполитического ведомства.
Захарова добавила, что в настоящее время нет какой-либо информации о гражданах России, которые пострадали в результате последних событий в Сирии.
Как передавало ИА Регнум, 6 марта в Латакии вспыхнули столкновения между сторонниками экс-президента Сирии Башара Асада и силами нового правительства страны. Также стычки начались в провинции Тартус. Власти республики ввели войска в эти регионы. По информации курдского телеканала Rudaw на 8 марта, в ходе вооруженных столкновений в Сирии погибли не менее 532 мирных жителей.
9 марта бои начались в портовом городе Баниясе в провинции Тартус. Здесь сторонники Асада напали на газовую электростанцию, чтобы разрушить энергетическую инфраструктуру города, а правительственные силы пытались вернуть объект под контроль.
10 марта президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что республика заинтересована в сохранении глубоких стратегических отношений с Россией, поэтому новые власти республики пытаются не допустить раскола между странами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет видеть Сирию стабильной, процветающей, развивающейся и дружественной. Представитель Кремля также указал на важность обеспечения стабильности в этой стране, учитывая общую взрывоопасность Ближнего Востока. По его словам, нестабильность в одном государстве региона может вызвать цепную реакцию в соседних.