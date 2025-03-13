Москва, 13 марта, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Россия открыла свою военную базу Хмеймим в Сирии для ищущих спасения сирийских граждан. Об этом 13 марта на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Российская авиабаза Хмеймим открыла свои двери перед местными жителями, которые искали спасения от погромов. Они искали спасения, просто понимая, что это вопрос жизни и смерти», ― отметила дипломат.

Она уточнила, что, по данным на 12 марта, российские военные приютили более 8 тыс. человек. Сейчас это число, вероятно, приближается к 9 тыс. сирийцев. В основном речь идет о женщинах и детях.

«И, мне кажется, это лучший ответ на вопрос о нашем реальном вкладе в судьбу сирийцев», — указала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что в настоящее время нет какой-либо информации о гражданах России, которые пострадали в результате последних событий в Сирии.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта в Латакии вспыхнули столкновения между сторонниками экс-президента Сирии Башара Асада и силами нового правительства страны. Также стычки начались в провинции Тартус. Власти республики ввели войска в эти регионы. По информации курдского телеканала Rudaw на 8 марта, в ходе вооруженных столкновений в Сирии погибли не менее 532 мирных жителей.

9 марта бои начались в портовом городе Баниясе в провинции Тартус. Здесь сторонники Асада напали на газовую электростанцию, чтобы разрушить энергетическую инфраструктуру города, а правительственные силы пытались вернуть объект под контроль.

10 марта президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что республика заинтересована в сохранении глубоких стратегических отношений с Россией, поэтому новые власти республики пытаются не допустить раскола между странами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет видеть Сирию стабильной, процветающей, развивающейся и дружественной. Представитель Кремля также указал на важность обеспечения стабильности в этой стране, учитывая общую взрывоопасность Ближнего Востока. По его словам, нестабильность в одном государстве региона может вызвать цепную реакцию в соседних.