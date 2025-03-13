Москва, 13 марта, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Нападающего тольяттинского «Акрона» 36-летнего Артёма Дзюбу впервые с 2021 года вызвали в сборную России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Александр Вильф/РИА Новости Артём Дзюба

Дзюбу вызвали на мартовский тренировочный сбор перед товарищескими играми со сборными Гренады и Замбии, которые пройдут на домашнем стадионе «Динамо» в Москве 19 и 25 марта соответственно.

Уточняется, что защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, который недавно получил российское гражданство, не попал в итоговую заявку сборной.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта футбольный клуб «Акрон» одержал победу над самарскими «Крылья Советов» со счетом 2:0 в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). На девятой минуте встречи Дзюба открыл счёт, забив свой 234-й гол в карьере, что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обогнав Александра Кержакова по забитым мячам.