Лукашенко назвал Союзное государство уникальным историческим примером
Москва, 13 марта, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Союзное государство России и Белоруссии — уникальное образование, не имеющее аналогов в истории.
«Мы создаем уникальное образование в виде Союзного государства, примеров которого не было в истории. Мы идем непроторенным путем, и это все непросто», — отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что важным индикатором этих отношений являются торгово-экономические связи между странами.
Президент России Путин в свою очередь охарактеризовал отношения с Белоруссией как братские в буквальном смысле этого слова.
Пресс-служба Кремля сообщила, что по итогам переговоров в Москве главы государств подпишут ряд совместных документов.
Как передавало ИА Регнум, 28 февраля президент России подписал закон о ратификации договора с Белоруссией, гарантирующего безопасность в рамках Союзного государства. Закон также был ратифицирован нижней палатой парламента Белоруссии, а Лукашенко подписал соответствующий документ. В рамках соглашения Москва и Минск обязуются оказывать друг другу поддержку всеми средствами, разрешёнными международным правом.