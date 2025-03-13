Москва, 13 марта, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Союзное государство России и Белоруссии — уникальное образование, не имеющее аналогов в истории.

Виктор Толочко/РИА Новости

«Мы создаем уникальное образование в виде Союзного государства, примеров которого не было в истории. Мы идем непроторенным путем, и это все непросто», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что важным индикатором этих отношений являются торгово-экономические связи между странами.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3953051" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российско-белорусские переговоры начались

Президент России Путин в свою очередь охарактеризовал отношения с Белоруссией как братские в буквальном смысле этого слова.

Пресс-служба Кремля сообщила, что по итогам переговоров в Москве главы государств подпишут ряд совместных документов.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля президент России подписал закон о ратификации договора с Белоруссией, гарантирующего безопасность в рамках Союзного государства. Закон также был ратифицирован нижней палатой парламента Белоруссии, а Лукашенко подписал соответствующий документ. В рамках соглашения Москва и Минск обязуются оказывать друг другу поддержку всеми средствами, разрешёнными международным правом.