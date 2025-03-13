Директор Театра на Трубной рассказал о возможностях сервиса «Мосбилет»
Москва, 13 марта, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Покупка билетов на культурные события столицы стала более прозрачной благодаря сервису «Мосбилет». Такое мнение выразил директор Театра на Трубной Станислав Нечаев.
По словам Нечаева, запуск нового городского сервиса «Мосбилет» создал дополнительные возможности для москвичей и гостей города. «Благодаря ему теперь достаточно легко выбрать интересное мероприятие в городской программе, приобрести билет без наценки и комиссий, а при авторизации через Mos ID — получить код, по которому можно быстро пройти в театр, не показывая ни билета, ни документа», — сказал он агентству городских новостей «Москва».
Директор театра добавил, что сервис работает на базе официального портала мэра и правительства Москвы mos.ru, что гарантирует высокий уровень защиты персональных данных. Он также подчеркнул, что Театр на Трубной уже готов к работе в обновленном формате. «Мы делаем всё возможное, чтобы адаптация к нововведениям прошла быстро и легко: увеличили количество точек входа зрителей в здание, выделили дополнительный персонал. Всё это поможет ускорить процесс проверки билетов», — сказал Станислав Нечаев.
Он отметил, что безопасность зрителей для театра — в приоритете. «И мы убеждены, что с запуском новых правил продажи билетов посещение нашего театра станет еще более комфортным. Процесс приобретения билетов стал более честным и прозрачным: новая система повышает уровень защиты от мошенников и перекупщиков, делает культурные проекты более доступными для всех желающих», — добавил директор театра.
Как сообщало ранее ИА Регнум, в Москве с 15 марта вводят новые правила посещения театров и концертных площадок, подведомственных департаменту культуры. Они направлены на повышение безопасности зрителей и усиление борьбы с недобросовестными продажами. По новым требованиям, билеты в театр или на концерт можно будет приобрести при предъявлении документа, удостоверяющего личность.