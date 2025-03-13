Москва, 13 марта, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Покупка билетов на культурные события столицы стала более прозрачной благодаря сервису «Мосбилет». Такое мнение выразил директор Театра на Трубной Станислав Нечаев.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

По словам Нечаева, запуск нового городского сервиса «Мосбилет» создал дополнительные возможности для москвичей и гостей города. «Благодаря ему теперь достаточно легко выбрать интересное мероприятие в городской программе, приобрести билет без наценки и комиссий, а при авторизации через Mos ID — получить код, по которому можно быстро пройти в театр, не показывая ни билета, ни документа», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Директор театра добавил, что сервис работает на базе официального портала мэра и правительства Москвы mos.ru, что гарантирует высокий уровень защиты персональных данных. Он также подчеркнул, что Театр на Трубной уже готов к работе в обновленном формате. «Мы делаем всё возможное, чтобы адаптация к нововведениям прошла быстро и легко: увеличили количество точек входа зрителей в здание, выделили дополнительный персонал. Всё это поможет ускорить процесс проверки билетов», — сказал Станислав Нечаев.

Он отметил, что безопасность зрителей для театра — в приоритете. «И мы убеждены, что с запуском новых правил продажи билетов посещение нашего театра станет еще более комфортным. Процесс приобретения билетов стал более честным и прозрачным: новая система повышает уровень защиты от мошенников и перекупщиков, делает культурные проекты более доступными для всех желающих», — добавил директор театра.

Как сообщало ранее ИА Регнум, в Москве с 15 марта вводят новые правила посещения театров и концертных площадок, подведомственных департаменту культуры. Они направлены на повышение безопасности зрителей и усиление борьбы с недобросовестными продажами. По новым требованиям, билеты в театр или на концерт можно будет приобрести при предъявлении документа, удостоверяющего личность.