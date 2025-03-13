Москва, 13 марта, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле приветствовал белорусского коллегу Александра Лукашенко и заявил, что ждет его сначала на форуме в Волгограде, а затем на параде Победы в Москве 9 мая.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи

«Очень ждём вас 9 мая, а до этого в Волгограде проведём большой форум, посвященный окончанию Второй мировой войны, где ожидается много других коллег из других стран», ― сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что рад видеть белорусского лидера в Москве, и поздравил его с переизбранием на должность президента Белоруссии.

«Желаю вам всего доброго, братскому белорусскому народу всего доброго», ― отметил Путин.

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Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря Путин пригласил Александра Лукашенко в Москву на парад в честь 80-летия Победы в 2025 году. И в России, и в Белоруссии чтут подвиг предков, плечом к плечу сражавшихся против нацизма, подчеркнул российский лидер.

Согласно утверждённому правительством РФ плану подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в 2024–2025 годах пройдёт более 170 основных мероприятий, приуроченных к этой дате.

Форум, посвященный окончанию Великой Отечественной войны, пройдет в апреле 2025 года в Волгограде, в нем примут участие до 500 представителей Белоруссии и России ― депутаты, сенаторы, научная общественность, представители молодежных патриотических организаций. В качестве почетных гостей на мероприятие будут приглашены парламентские делегации стран — участниц СНГ и других дружественных стран.

13 марта белорусский лидер находится в Москве с официальным визитом. После беседы «один на один» Лукашенко и Путин затем продолжат общение в расширенном составе с участием членов делегаций. В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Планируется, что президенты двух стран по итогам переговоров подпишут ряд совместных документов.