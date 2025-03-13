Москва, 13 марта, 2025, 15:21 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин сам сформулирует официальную позицию России в отношении временного перемирия на Украине на фоне продвижения российских войск. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

«Сейчас президент должен все-таки сформулировать нашу официальную позицию», — отметил Ушаков.

По его словам, предложение о 30-дневном перемирии ничего не даст России. При этом оно может обеспечить украинским войскам передышку, возможность перегруппироваться, накопить силы и продолжить боевые действия, добавил помощник президента.

Ранее в программе «60 минут» на канале «Россия 1» Ушаков выразил надежду, что США будут учитывать требования российской стороны по ситуации на Украине, которые были донесены Вашингтону на разных уровнях, в том числе на самом высоком. Представители РФ и Соединённых Штатов считают, что в контексте урегулирования конфликта не может идти и речи о присоединении киевского режима к НАТО, добавил он.

Как соощало ИА Регнум, по итогам американо-украинских переговоров, которые состоялись в Джидде в Саудовской Аравии 11 марта, стороны опубликовали совместное заявление. В нём Киев выразил готовность к прекращению огня на 30 дней, а Вашингтон пообещал возобновить передачу разведданных и оказание помощи Украине.

В соответствии с предложением Вашингтона, срок приостановки боевых действий может быть продлён при согласии сторон. Госсекретарь Марко Рубио после встречи сообщил, что американская сторона передаст это предложение Москве по нескольким каналам и будет ожидать ответа «как можно скорее».

Президент России Владимир Путин в январе подчёркивал, что урегулирование конфликта на Украине должно быть направлено на установление долгосрочного мира, а не краткого перемирия. Он отмечал, что Киев может воспользоваться передышкой, чтобы укрепить силы. Кроме того, Москва не раз указывала на систематическое нарушение договорённостей украинской стороной.