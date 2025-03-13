Москва, 13 марта, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Польский истеблишмент не в первый раз просит американцев разместить у себя ядерное оружие, но этого не произойдет, потому что Варшава является частью восточной буферной зоны НАТО, где никогда не будет такого оружия. Об этом в четверг, 13 марта, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с ИА Регнум.

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Газета Financial Times сообщила, что президент Польши Анджей Дуда просит своего коллегу из США Дональда Трампа о передаче ядерного оружия Варшаве. Дуда обсудил этот вопрос со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, уточнили в издании.

«Это далеко не первая просьба поляков. Но вообще в целом польский истеблишмент еще с тех пор, когда они вступили в НАТО, регулярно поднимает вопрос о том, что не пора ли Польше присоединиться к программе распространения ядерного оружия в блоке НАТО. Сейчас, по сути, шесть государств НАТО хранят на своей территории ядерное оружие», — рассказал военный эксперт.

По словам аналитика, Польша — это не то государство НАТО, которому ключевые страны альянса доверят ядерное оружие. Польша много десятилетий состояла в блоке Варшавского договора, в связи с чем доверие коллективного Запада к польскому истеблишменту ещё долгие годы будет крайне слабым, уточнил специалист.

«В НАТО брали прежде всего Польшу, затем взяли прибалтийские страны в 2004−2005 годах, потом Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию. Но все эти государства, по сути, образовывают восточную буферную зону НАТО, которая прикрывает страны Центральной, Западной Европы и страны Северной Америки от возможного удара с восточной стороны»,— объяснил Михайлов.

Военный эксперт рассказал, что для коллективного Запада, и в первую очередь для Соединённых Штатов Америки, Российская Федерация является потенциальным противником, и поэтому такие страны, как Польша, Финляндия, Швеция, принимаются в альянс. Но если в Швеции существует мощный оборонительный комплекс, который американцы хотели взять под свой контроль, то с Финляндией наблюдается такая же история, как и с Польшей, уточнил аналитик.

«Финляндию брали именно для продолжения этой буферной зоны. Из-за этого у нас граница с НАТО увеличилась на 1400 км. Но, по большому счёту, буферной зоне никто не даст ядерное оружие. То есть никакое из государств Восточной Европы, вступившее в НАТО после развала Советского Союза, не получит ядерное оружие. И тут любые эти политические манипуляции, просьбы — это скорее попытка обратить на себя внимание»,— заявил Михайлов.

Собеседник агентства также уточнил, что для размещения ядерного оружия нужна необходимая соответствующая инфраструктура, с чем у поляков явно не всё в порядке. Помимо инфраструктуры, требуется и политическая воля центра принятия решений НАТО, который находится в Вашингтоне, но такой воли нет ввиду отсутствия необходимого уровня доверия к Варшаве.

«При этом Польша настойчиво предлагает Вашингтону сделать из себя оружейный хаб. По сути ключевое государство Восточной Европы с точки зрения распределения оружия, с точки зрения передачи команд по вертикали управления. То есть Польша видит себя таким неким центром восточного фланга НАТО, ключевым государством буферной восточной зоны. Поэтому у них и растут амбиции стать ещё и ядерным государством»,— подытожил Михайлов.

Как сообщало ИА Регнум, весной 2024 года Дуда в очередной раз заявил, что руководство Польши готово пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. В ответ на это глава польского МИД Радослав Сикорский указал, что у Дуды нет полномочий обсуждать тему потенциального размещения ядерного оружия США на территории страны, так как это сложная тема для дискуссий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что российские военные примут все необходимые ответные меры в случае, если Польша разместит у себя ядерное оружие.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала заявление Дуды провокационным и отметила, что в случае появления американского ядерного оружия в Польше эти объекты сразу же пополнят список легитимных целей для поражения.