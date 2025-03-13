Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 13 марта, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Ученые Сибирского федерального университета создали учебно-методическое пособие «Дикий северный олень Таймыра». Книга рассказывает о том, какие стратегии помогут сохранить ключевой вид-биоиндикатор арктических экосистем. Пособие опубликовано при поддержке дочернего предприятия «Роснефти» «РН-Ванкор».

Пресс-релиз ПАО «НК «Роснефть» Ученые создали пособие о диком северном олене Таймыра

Издание систематизирует данные исследований о биологии дикого северного оленя, его роли в формировании и функционировании экосистем Севера, а также методах изучения. Книга будет интересна специалистам и любителям природы Крайнего Севера. Пособие доступно в электронном и печатном форматах.

Авторы предложили собственную систему комплексного экологического мониторинга мигрирующих животных, которая включает современные методы исследований, сбора и обработки информации. Этот методологический комплекс может применяться для решения широкого спектра задач: сохранения популяций мигрирующих оленей, обеспечения экологической безопасности регионов, а также мониторинга изменений, выявления их факторов и причин.

На основе многолетних стационарных наблюдений, авиаучёта и мечения оленей GPS-передатчиками ученые сформировали банк данных, а также разработали программное обеспечение для оперативного анализа получаемой информации.

Пресс-релиз ПАО «НК «Роснефть» Ученые создали пособие о диком северном олене Таймыра

По мнению исследователей, научные рекомендации представляют собой базу для мероприятий по сохранению вида, а также для поддержки традиционного уклада жизни коренных северных народов. В современных условиях достижение экологического баланса становится все более актуальным, а новое пособие — это шаг к решению этой задачи.

Учёные исследуют диких северных оленей при поддержке «Роснефти» уже десять лет. За это время они провели масштабный учёт таймыро-эвенкийской популяции животных, в том числе и с помощью спутниковых меток. Полуостров Таймыр является уникальной арктической территорией, он служит важнейшим районом размножения и летнего нагула оленей таймыро-эвенкийской популяции.