Москва, 13 марта, 2025, 15:18 — ИА Регнум. Полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Вендел получил дисквалификацию за неприличный жест в адрес болельщиков воронежского «Факела». Такое решение 13 марта принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«Учитывая все обстоятельства дела, КДК за оскорбительное поведение дисквалифицировал Вендела на две игры — одна реальная и одна условная», — заявил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.

Кроме того, КДК наказал «Факел» закрытием трибун на один матч за проявление болельщиками расизма в отношении Вендела.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта «Зенит» одержал победу над «Факелом» в матче 20-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0. Во втором тайме Вендел получил красную карточку за нецензурный жест в адрес болельщиков «Факела». Бразилец показал средний палец, что не укрылось от внимания рефери.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что болельщики «Факела» позволили себе оскорбительные выкрики в сторону Вендела, содержавшие расистский контекст. Он также указал, что один из игроков «Факела» изображал на поле животное, поддерживая оскорбления.

РПЛ осудила инцидент. Пресс-служба лиги сообщила, что в рапорт делегата внесена информация о дискриминационном поведении фанатов.

«Зенит» заявил, что выступает решительно против расизма и поддерживает Вендела и всех, кто сталкивается с проявлениями расизма.

«Факел» в свою очередь заявил, что накажет причастных к проявлению расизма, если их вина будет доказана. В клубе добавили, что сейчас не располагают материалами, на которых были бы запечатлены эпизоды, подтверждающие оскорбления в адрес Вендела или иных игроков петербургской команды, но готовы оказать активное содействие в разбирательстве.