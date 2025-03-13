Москва, 13 марта, 2025, 15:18 — ИА Регнум. Предложение о временном перемирии на Украине — уловка и попытка дать передышку украинским военным, пользы для России от него не будет. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

Оценивая итоги американо-украинских переговоров, Ушаков отметил, что это «какие-то поспешные действия», которые не способствуют долгосрочному урегулированию конфликта. Идея остановить боевые действия на 30 дней, добавил он, далека от того прочного урегулирования, которое бы учитывало законные интересы России и о котором постоянно говорит Москва.

«30-дневное временное перемирие. Ну а что оно даёт? Нам оно ничего не даёт. Оно даёт только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое», — сказал Ушаков.

Окончательное отношение России к идее временного перемирия сформулирует президент Владимир Путин, добавил он.

Ранее в программе «60 минут» на канале «Россия 1» Ушаков выразил надежду, что США будут учитывать требования российской стороны по ситуации на Украине. Он отметил, что представители РФ и Соединённых Штатов считают, что в контексте урегулирования конфликта не может идти и речи о присоединении киевского режима к НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам американо-украинских переговоров в саудовской Джидде 11 марта стороны опубликовали совместное заявление, в котором Киев выразил готовность к прекращению огня на 30 дней, а Вашингтон пообещал возобновить передачу разведданных и оказание помощи Украине.

В соответствии с предложением США, срок приостановки боевых действий может быть продлён при согласии сторон. Госсекретарь Марко Рубио после встречи сообщил, что Вашингтон передаст это предложение Москве по нескольким каналам и будет ожидать ответа «как можно скорее».

Президент России Владимир Путин в январе подчёркивал, что урегулирование конфликта на Украине должно ставить целью долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Он отмечал, что Киев может воспользоваться перемирием, чтобы укрепить силы. Кроме того, Москва не раз указывала на систематическое нарушение договорённостей украинской стороной.