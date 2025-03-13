Москва, 13 марта, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал отношения с Белоруссией братскими в прямом смысле слова. Глава государства 13 марта проводит встречу в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Собственно говоря, это и понятно, мне кажется, потому что между Россией и Белоруссией особые отношения. И союзнические, и братские в прямом смысле этого слова», — сказал Путин в ходе российско-белорусских переговоров.

Глава государства также рассказал о двусторонних отношениях РФ и Белоруссии, назвав их примером для многих других стран. По словам российского лидера, визит Лукашенко в Москву стал его первой международной поездкой после победы на президентских выборах в январе.

Кроме того, Путин заявил, что ждёт белорусского коллегу сначала на форуме в Волгограде, а затем на параде Победы в Москве 9 мая.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта пресс-служба Кремля проинформировала, что президенты России и Белоруссии по итогам переговоров подпишут ряд совместных документов. Об официальном визите Лукашенко в Москву ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, главы государств намерены провести «очень субстантивные» переговоры, а также совместную пресс-конференцию.

После беседы «один на один» Лукашенко и Путин продолжат общение в расширенном составе, с участием членов делегаций. В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

28 февраля Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в Союзном государстве. Договор был ратифицирован и нижней палатой парламента Белоруссии, Лукашенко подписал соответствующий закон. Москва и Минск обязались оказывать поддержку друг другу всеми возможными средствами, разрешёнными международным правом.