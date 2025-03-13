Москва, 13 марта, 2025, 15:20 — ИА Регнум. У руководства России 13 марта состоится диалог с представителем американской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Действительно, запланированы определенные контакты. <…> И сегодня будут контакты. Мы не будем забегать вперед. Своевременно о них проинформируем», — сказал Песков.

На вопрос о том, кто будет представлять США, Песков ответил, что не знает, кто еще прилетел в Москву кроме спецпосланника главы Белого дома по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Как передавало ИА Регнум, самолёт Уиткоффа, вылетевший из Катара, где американский делегат накануне провёл переговоры о заложниках в Газе и встретился с катарским премьер-министром, приземлился в Москве.

Песков подтвердил журналистам, что представители США летят в Москву. Он сообщил, что контакты с американской стороной уже были: накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц провели телефонный разговор. В ходе беседы, уточнил он, российской стороне предоставили «определённую информацию» о результатах переговоров с представителями Киева в Джидде.

Ранее, 11 марта, в городе Джидде в Саудовской Аравии состоялись американо-украинские переговоры. По их итогам было опубликовано заявление, в котором Киев выразил готовность к прекращению огня на 30 дней, а Вашингтон пообещал возобновить передачу разведданных и оказание помощи Украине.