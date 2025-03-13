Вашингтон, 13 марта, 2025, 15:13 — ИА Регнум. Международные инвесторы ждут возвращения активов российских компаний на мировые рынки. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Liu Yanan/XinHua/Global Look Press

«Инвесторы тихо делают ставку на то, что попытки президента США Дональда Трампа заключить с Москвой соглашение о прекращении огня на Украине в конечном итоге приведут к возвращению России на мировые финансовые рынки», — говорится в публикации.

Агентство также уточняет, что после выхода российских активов на международную биржу произойдёт стремительный скачок цен, на котором инвесторы планируют заработать. В материале отмечается, что Западу так и не удалось добиться международной изоляции России.

Как передавало ИА Регнум, ранее американское агентство Bloomberg сообщило, что зарубежные инвесторы стали искать пути обхода санкций для приобретения российских активов на фоне переговоров между Россией и США. По словам эксперта Григория Мариничева, инвесторы пытаются приобретать российские активы через биржу Гонконга или же за счёт вложений в акции Raiffeisen Bank International AG, австрийского банка с московским филиалом. Он связал резкое повышение интереса к российскому рынку с политикой Трампа, которая создаёт предпосылки для выхода России из международной изоляции.

21 февраля агентство Bloomberg также сообщало, что на фоне кардинальной смены курса политики Вашингтона российский рубль превратился в наиболее перспективную валюту на развивающихся рынках. Согласно данным агентства и Банка России, с начала года рубль укрепился по отношению к доллару США на 13%.