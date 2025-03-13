Москва, 13 марта, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР София Губайдулина умерла в возрасте 93 лет. Некролог опубликован на сайте мэрии Казани.

Global Look Press/Natalya Loginova/Russian Look

По словам мэра города Ильсура Метшина, София Асгатовна была человеком-эпохой, выдающимся композитором и человеком особенных личных качеств. В Казани её будут помнить за преданность творчеству, стремление к непознанному, соответствие эталонам порядочности, честности, внимательного и бережного отношения к миру и людям.

«Она гениально слышала мир и щедро делилась этим своим талантом с нами — слушателями. Её язык был понятен людям в разных уголках планеты, помогал подняться над обыденностью и со всей серьёзностью сосредоточиться на главных вопросах бытия», — отметил Метшин.

София Губайдулина родилась 24 октября 1931 года в городе Чистополе Татарской АССР. Окончила в Казани музыкальное училище и консерваторию по классу фортепиано, Московскую государственную консерваторию имени Чайковского по классу композиции и там же — аспирантуру.

Губайдулина — автор балетов «Волшебная свирель» и «Бегущая по волнам», кантат «Ночь в Мемфисе» и «Рубайат», пьесы для электронного синтезатора «Живое — неживое», симфонии «Слышу… Умолкло…» и других произведений. Мировую известность ей принёс посвящённый музыканту Гидону Кремеру скрипичный концерт Offertorium, который Кремер исполнял в Европе и США.

С 1963 года Губайдулина писала музыку для кино. Её мелодии звучат в комедии «Хотите — верьте, хотите — нет…», киноповести «Вертикаль», социальной драме «Чучело», фильме «Клад», мультфильмах «Маугли» и «Человек и его птица».

С начала 1990-х годов композитор преимущественно жила в Германии. В 2011 году Губайдулиной присвоили звание почётного гражданина Казани. В городе работает центр современной музыки, в котором с 2011 года проводится Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia.