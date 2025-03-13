Москва, 13 марта, 2025, 14:59 — ИА Регнум. В Москве запустили акселератор практик «Протезирование, медицинское и реабилитационное оборудование в соответствии с требованиями современного времени» в рамках проекта «КиберЛюди».

Илья Питалев/РИА Новости

11 марта в Москве был официально запущен акселератор практик «Протезирование, медицинское и реабилитационное оборудование в соответствии с требованиями современного времени» в рамках проекта «КиберЛюди».

«Российские технологии на службе Отечеству — проект «КиберЛюди» продолжает развиваться, объединяя усилия бизнеса, науки и государства для создания современных решений в области протезирования и реабилитации», — заявила один из кураторов проекта, депутат Государственной думы России Мария Василькова.

Проект реализуется с 2022 года, и его куратором является также Государственный фонд «Защитники Отечества» в лице Любови Солдаткиной.

Первый модуль прошел на площадке АНО «Агентство технологического развития», с приветственным словом к участникам мероприятия обратился министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Акселератор стал результатом совместной работы проекта «КиберЛюди», Министерства промышленности и торговли РФ, АНО «Агентство технологического развития» (ВЭБ.РФ), фонда «Защитники Отечества» и ООО «Моторика».

Мария Василькова отметила, что мероприятие собрало более 200 участников из разных регионов России (офлайн и онлайн), что свидетельствует о высоком интересе к поддержке и развитию отрасли. Образовательная программа акселератора ориентирована на производителей протезов, медицинского оборудования и комплектующих. Планируется проведение не менее пяти образовательных модулей, которые состоятся на различных площадках, таких как АНО «Агентство технологического развития», Минпромторг России, ООО «Моторика», ГК «Роскосмос», Музей «АТОМ» и другие. Участники, завершившие программу, получат навигатор по мерам государственной поддержки, смогут представить свои научно-технические разработки и готовые изделия, а лучшие проекты получат индивидуальное сопровождение.

По итогам первого образовательного модуля акселератора практик главный травматолог ГВКГ им. Н. Н. Бурденко Леонид Брижань выразил готовность стать партнёром проекта «КиберЛюди».

Завершением программы станет крупный форум в Москве в июле 2025 года, который соберет участников, экспертов и представителей промышленности для обмена опытом, презентации результатов и установления деловых контактов.