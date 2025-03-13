Ставрополь, 13 марта, 2025, 14:47 — ИА Регнум. В Ставропольском крае к 2026 году ожидается первый урожай бананов. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков.

Hans Zaglitsch/Global Look Press

«Сейчас на участке устанавливаются коммуникации — проводится электричество, газоснабжение. После того, как будут решены технические вопросы, начнется работа по выращиванию плодов», — рассказал он.

Министр также уточнил, что инициатива по строительству на Ставрополье тепличных комплексов по выращиванию бананов и других экзотических культур находится «в высокой степени проработки». Измалков добавил, что тепличный комплекс для выращивания бананов, под который уже выделено около 46 га земли, будет создан в Невинномысске.

Как передавало ИА Регнум, в конце января руководитель АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства» Андрей Платонов заявил, что первые выращенные в России бананы будут представлены к концу 2025 года. Он добавил, что рекомендации выращивать бананы в России были ещё в 1906 году.

Ранее глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщила, что посетила в Казахстане теплицы, где выращивают бананы, и её заинтересовал этот опыт. Она заявила, что министерство планирует поработать над этой технологией.