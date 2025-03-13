Москва, 13 марта, 2025, 14:46 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова едва сдерживала слезы, когда во время брифинга приводила данные о детях, погибших из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

По ее словам, в Белгородской области ранения получили 88 детей, погибли 12. В Курской области ранены 24 ребенка, четверо погибли.

«Это та статистика, которая станет могильной плитой для киевского режима», ― заявила представитель внешнеполитического ведомства, пытаясь справиться с эмоциями.

Она добавила, что от преступных действий киевского режима, начиная с 2014 года, пострадали и погибли не менее 1,7 тыс. детей. За прошедший год наибольшее число пострадавших от действий ВСУ детей фиксировалось в ДНР. Там ранения получили 127 несовершеннолетних, погибли 11. Они стали жертвами артиллерийских и ракетных обстрелов гражданской инфраструктуры, подрывались на минах и кассетных боеприпасах.

Как передавало ИА Регнум, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 2 марта сообщил, что от действий украинских вооружённых формирований в приграничных и тыловых регионах России погибли 652 мирных жителя. В их числе ― 23 ребенка. Также ранения получили 2980 человек, в том числе 169 детей. Глава ведомства добавил, что все факты расследуются, всего было возбуждено 2690 уголовных дел.

В январе российские следователи установили причастность пяти украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады к убийству 22 мирных жителей села Русское Поречное под Суджей. По данным следствия, осенью 2024 года они убили 11 мужчин и трёх женщин, а также изнасиловали и убили ещё восемь женщин. Тела были перенесены в подвалы частных домов.

По словам Захаровой, международные организации никак не отреагировали на эти жестокое убийства.

14 февраля СК возбудил дело о теракте в связи с убийствами мирных жителей в курском селе Николаево-Дарьино, совершёнными украинскими военными. Убийства граждан совершались с августа по декабрь 2024 года. Причастные к этим преступлениям будут установлены и привлечены к ответственности, заверили в СКР.