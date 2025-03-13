Москва, 13 марта, 2025, 15:05 — ИА Регнум. Тема обеспечения безопасности граждан России и защита российских объектов в Сирии является приоритетной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«В свете обострения военно-политической обстановки в этой стране (Сирийская Арабская Республика) безусловным приоритетом является обеспечение безопасности находящихся в этой стране российских граждан и объектов. И в этих целях (Россия) поддерживает контакты с действующими сирийскими властями», — сказала Захарова в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что российская сторона делает все необходимое для защиты россиян и своих объектов.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что республика заинтересована в сохранении глубоких стратегических отношений с Россией, поэтому новые власти республики пытаются не допустить раскола между странами.

По словам временного президента, связи между Москвой и Дамаском были настолько тесными, что после свержения бывшего лидера Сирии Башара Асада новые власти страны решили «оставить пространство для встреч и диалога», избегая конфронтации с российской стороной.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия хочет видеть Сирию стабильной, процветающей и дружественной. Он подчеркнул важность обеспечения стабильности в этой стране, учитывая общую взрывоопасность Ближнего Востока. По его словам, нестабильность в одном государстве региона может вызвать цепную реакцию в соседних.