ДНР, 13 марта, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Многие жилые дома в городе Курахово, освобождённом от ВСУ в январе, подлежат восстановлению. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин по итогам поездки в Курахово с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.

Кадр из видео

По его словам, в городе остались люди, которые отказались эвакуироваться. Им оказывают помощь. Отступающие украинские силы продолжают обстрелы.

«Разрушения есть, и они увеличиваются: к сожалению, противник, отступая, обстреливает город. Но на основании уже имеющегося опыта, сделали вывод, что много домов подлежат восстановлению», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Глава ДНР добавил, что в Курахово работают сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД, а также временный отдел полиции «Кураховский». В ближайшее время в городе появится выездное отделение банка ПСБ.

Власти концентрируются на вопросах электроснабжения и обеспечения города топливом, социальной защиты населения. В Курахово последовательно заходят гражданские службы. Работа будет выстроена по опыту мариупольского направления, также отметил Пушилин.

О полном освобождении Курахово — самого крупного города в юго-западной части Донбасса — российское Минобороны проинформировало 6 января. Он перешёл под контроль РФ в результате активных наступательных действий Южной группировки войск. Днём ранее военные подняли триколор на западной окраине города, а украинские формирования прекратили организованное сопротивление.

За десять лет киевский режим превратил Курахово в мощный укрепрайон с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Водохранилище, прикрывающее город с севера, существенно ограничивало манёвренные возможности российских штурмовиков. Для обороны ВСУ стянули в город крупные силы, включая националистические формирования и зарубежных наёмников, которые были усилены артиллерией и танками, добавили в МО РФ.