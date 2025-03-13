Херсон, 13 марта, 2025, 14:21 — ИА Регнум. В Херсонской области арестовали женщину за сбор и передачу данных Киеву о ВС России, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Global Look Press/Nikolay Gyngazov

«Подозреваемая в октябре 2023 года осуществляла сбор и передачу представителю спецслужб Украины сведений о местах дислокации военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации и расположении базовых станций операторов сотовой связи на территории Херсонской области», — сказано в сообщении.

В январе ИА Регнум сообщало о задержании другой женщины, также передававшей украинской стороне информацию о российской армии. Помогать Киеву она начала в апреле 2023 года. 18-летняя россиянка собирала и передавала военизированному формированию Украины через куратора данные о местах дислокации российских военных на территории Херсонской области. Против неё возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

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