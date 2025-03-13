Вашингтон, 13 марта, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Поездка президента России Владимира Путина в Курскую область в военной форме является демонстративным сигналом, который российский лидер послал перед переговорами с США. Об этом пишет американское издание The Washington Post (WP).

Администрация президента России Владимир Путин на одном из пунктов управления курской группировкой войск

«В преддверии переговоров с американскими официальными лицами о 30-дневном прекращении огня на Украине Путин послал демонстративный военный сигнал, когда он впервые за долгое время прибыл в камуфляжной форме в Курскую область, чтобы отметить продвижение российских войск против украинских сил в этом регионе на юге России», — говорится в публикации.

В издании также добавили, что освобождение Суджи российскими войсками ставит Киев в ещё более невыгодное положение на грядущих мирных переговорах, ведь теперь они не смогут использовать этот «территориальный козырь».

Как передавало ИА Регнум, вечером 12 марта Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности, а также указал на террористический характер действий украинских войск и иностранных наёмников. Президент выразил благодарность всем военнослужащим, участвующим в освобождении региона.

В ходе визита Путин был одет в военную форму. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства посчитал необходимым появиться в Курской области именно в таком виде.