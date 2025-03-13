Москва, 13 марта, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Освобождение города Суджи в Курской области показывает, что Россия реализует поставленные цели и задачи. Об этом 13 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Министерство обороны России. Кадр из видео Суджа после освобождения от ВСУ

Она привела данные Министерства обороны РФ, сообщившего об освобождении Суджи и населенных пунктов Меловой и Подол.

«Вот это хороший ответ на многие вопросы. Мы делаем то, что был заявлено в качестве наших целей и задач. Наша страна реализует их», — подчеркнула Захарова.

Дипломат также обратила внимание на заявления президента России Владимира Путина во время посещения Курской области. Она отметила, что этими словами и тезисами живет народ.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта Вооруженные силы РФ освободили город Суджу в Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 67 150 военных.

Вечером 12 марта Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности, а также указал на террористический характер украинских войск и иностранных наёмников.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил, что российские войска освободили более 86% от площади, ранее занятой украинскими военными в Курской области. Всего в ходе наступательных действий было освобождено более 1,1 тыс. кв. км территории.