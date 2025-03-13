Захарова отметила значение освобождения Суджи
Захарова: освобождение Суджи показывает, что Россия реализует поставленные цели
Москва, 13 марта, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Освобождение города Суджи в Курской области показывает, что Россия реализует поставленные цели и задачи. Об этом 13 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Она привела данные Министерства обороны РФ, сообщившего об освобождении Суджи и населенных пунктов Меловой и Подол.
«Вот это хороший ответ на многие вопросы. Мы делаем то, что был заявлено в качестве наших целей и задач. Наша страна реализует их», — подчеркнула Захарова.
Дипломат также обратила внимание на заявления президента России Владимира Путина во время посещения Курской области. Она отметила, что этими словами и тезисами живет народ.
Как передавало ИА Регнум, 13 марта Вооруженные силы РФ освободили город Суджу в Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 67 150 военных.
Вечером 12 марта Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности, а также указал на террористический характер украинских войск и иностранных наёмников.
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил, что российские войска освободили более 86% от площади, ранее занятой украинскими военными в Курской области. Всего в ходе наступательных действий было освобождено более 1,1 тыс. кв. км территории.