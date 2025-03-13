Донецк, 13 марта, 2025, 14:26 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко провели совещание, посвященное реализации пилотного проекта Росатома «Эффективный регион» в ДНР.

Телеграм-канал главы ДНР Дениса Пушилина

«Проект стартовал в прошлом году. Его цель — повысить качество жизни людей за счет внедрения современных цифровых технологий и передовых управленческих решений в ключевых секторах экономики и социальной сферы Республики. И уже есть первые результаты», — говорится в Telegram-канале главы ДНР.

По его словам, одним из значимых достижений стало улучшение работы системы здравоохранения. Новые решения позволили сократить время ожидания записи к узким специалистам и прохождения медицинских исследований в ряде поликлиник.

Кроме того, в Калининском районе Донецка была значительно улучшена организация вывоза твердых коммунальных отходов. Пересмотр графика работы служб и введение посменного режима без выходных увеличили объем вывоза мусора на 20%, что полностью закрыло потребности района.

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В общественном транспорте также достигнуты положительные результаты: корректировка графиков на нескольких маршрутах позволила сократить интервалы между автобусами и улучшить частоту движения, что снизило время ожидания пассажиров.

Кроме того, в Фонде «Защитники Отечества» внедрены новые подходы для быстрого адаптирования жилья для инвалидов боевых действий.

Пушилин заявил, что дальнейшее внедрение инновационных решений продолжится с учетом мнений местных жителей и с акцентом на качество изменений в таких сферах, как медицина, транспорт и работа МФЦ.