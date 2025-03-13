Москва, 13 марта, 2025, 14:56 — ИА Регнум. В Кремле выразили надежду, что США будет учитывать требования российской стороны по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в программе «60 минут» на канале «Россия-1».

SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS

«Мы говорили на разных уровнях, в том числе президенты, и они знают нашу позицию… <…> Хочется верить, что позиция будет учитываться в ходе дальнейшей работы», — заявил Ушаков.

Он также отметил, что представители российской и американской сторон считают, что в контексте урегулирования ситуации на Украине не может идти и речи о вступлении Киева в НАТО.

Как передавало ранее ИА Регнум, 11 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинская делегация в ходе переговоров в Саудовской Аравии выразила готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя отношение Москвы к предложению о перемирии, призвал не забегать вперёд и отметил, что Россия ещё не получила детальную информацию о переговорах делегаций США и Украины.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание возвращения этих регионов в состав России.

Кроме того, подчеркивает Путин, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.

Ранее президент указывал на то, что Россия готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью таковых должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие.