Москва, 13 марта, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Об этом 13 марта заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Он сообщил, что в ходе телефонного разговора изложил помощнику президента США по нацбезопасности Майку Уолтцу позицию России о необходимости долгосрочного урегулирования на Украине.

«Я, естественно, прокомментировал достигнутые договоренности о временном перемирии, нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего», — отметил он.

Представитель Кремля добавил, что цель России состоит в долгосрочном урегулировании.

«Мы к этому стремимся. Мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей стороны, наши озабоченности известны. Вот такие какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации», — подчеркнул Ушаков.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта в городе Джидде в Саудовской Аравии состоялись американо-украинские переговоры. По их итогам было опубликовано заявление, в котором Киев выразил готовность к прекращению огня на 30 дней, а Вашингтон пообещал возобновить передачу разведданных и оказание помощи Украине.

Госсекретарь Марко Рубио после встречи сообщил, что Вашингтон передаст это предложение Москве по нескольким каналам и будет ожидать ответа «как можно скорее».

Президент России Владимир Путин в январе заявлял, что урегулирование конфликта на Украине должно ставить целью долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Он отмечал, что Киев может воспользоваться перемирием, чтобы укрепить силы. Кроме того, Москва не раз указывала на систематическое нарушение договорённостей украинской стороной.

В июне 2024 года Путин отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, он указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.